Mit Gewalt abgerissen: Die Diebe hatten es auf dem Emsbürener Friedhof vor allem auf Metallschmuck abgesehen. Am rechten Gewinde hängt noch ein kleines Stück einer Grablaterne. Foto: Philip Jesse up-down up-down Auch andere Friedhöfe betroffen Dreiste Diebe: Schmuck von 50 Gräbern auf Emsbürener Friedhof gestohlen Von Philip Jesse | 31.03.2023, 06:19 Uhr

Die Gräber auf dem Emsbürener Friedhof an der Ahlder Straße sind am Wochenende erneut von Dieben heimgesucht worden. Der finanzielle Schaden geht wohl in die Tausende, der emotionale ist nicht zu beziffern.