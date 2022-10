Eine Lehrerin, viele Schüler: Anna Bolte war 33 Jahre lang an der Volkschule in Listrup, das heute zu Emsbüren gehört. Zum Teil war sie zeitgleich für 100 Schüler verantwortlich. Foto: Ulla Feldmann (Repro) up-down up-down Neues Buch von Ulla Feldmann Lehrerin Fräulein Bolte prägte viele Kinder in Listrup Von Elisabeth Tondera | 02.10.2022, 12:49 Uhr

Im Dorf waren Lehrer früher eine hohe Respektsperson. So war das auch bei Anna Bolte in Listrup, das heute zu Emsbüren gehört. Ihre Geschichte hat nun Ulla Feldmann im Buch „Fräulein Bolte. Lehrerin in Listrup 1930 – 1963“ aufgeschrieben.