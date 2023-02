Die Fahrerin musste von der Feuerwehr befreit werden. Foto: Hermann Bojer up-down up-down Von der Fahrbahn abgekommen Emsbüren: Autofahrerin nach Unfall im Wagen eingeklemmt Von Kristina Roispich und Hermann Bojer | 11.02.2023, 13:18 Uhr | Update vor 6 Min.

Eine Autofahrerin ist am Samstagmittag in Emsbüren verunglückt. Schwer verletzt wurde sie per Rettungshubschrauber in eine Krankenhaus gebracht.