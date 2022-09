Weiter wachsen wird das Gewerbe- und Industriegebiet an der Autobahn in Emsbüren. Foto: Jens Wolf up-down up-down Flächenkauf und Wasserstoffleitung Emsbüren: Areal an A31 lockt Betriebe mit Platz und grüner Energie Von Thomas Pertz | 14.09.2022, 17:48 Uhr

Das Gewerbe- und Industriegebiet Emslandpark am Kreuz A30/A31 in Emsbüren wächst. Die Gemeinde hat sich weitere Flächen gesichert und will energieintensive Unternehmen mit einem zusätzlichen Angebot anlocken.