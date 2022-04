Nach einem Rückblick auf das Jahr 2006 erfolgte die Neuwahl des Vorstandes. Zunächst wurde Vehring als Verbandsvorsteher einstimmig in seinem Amt bestätigt. Neben dem Verbandsvorsteher gehören dem künftigen Vorstand von der Stadt Lingen Oberbürgermeister Heiner Pott und Ortsbürgermeister Werner Hartke aus Darme, Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz, Spelles Samtgemeindebürgermeister Bernhard Hummeldorf, Lengerichs Samtgemeindebürgermeister Matthias Lühn und Emsbürens Bürgermeister Bernhard Overberg an. Über ein so genanntes Grundmandat wurde als beratendes Mitglied Hans-Joachim Wiedorn in den Vorstand berufen. Zum stellvertretenden Verbandsvorsteher wurde Godehard Ritz gewählt.

Aus dem Vorstand ausgeschieden sind Werner Thele, Norbert Verst, Franz Beckmann und Josef Liesen. Allen sprach Vehring Dank und Anerkennung für die geleistete Arbeit aus.

Gels stellte den Tätigkeitsbericht über das vergangene Geschäftsjahr vor. Die wesentlichen Punkte umfassen die Erweiterung des Wasserwerkes Grumsmühlen sowie den Ausbau der Kläranlagen. Nach dem Abschluss der Baumaßnahmen sind alle vier verbandseigenen Kläranlagen für die nächsten Jahre gut gerüstet. Es wurden seit der Übernahme der Abwasserbeseitigung von den Gemeinden 1999 etwa fünf Millionen Euro in den Ausbau der Kläranlagen und weitere fünf Millionen Euro in weitere abwassertechnischen Anlagen investiert.

Der laufende Haushalt schließt mit einem Gesamtbetrag von rund 9,3 Millionen Euro ab. In den Finanzplänen sind Investitionen für die Wasserversorgung von etwa 1,4 Millionen Euro und für die Abwasserentsorgung von rund 1,9 Millionen Euro vorgesehen. Für den Endausbau der Kläranlagen Freren und Spelle sind Investitionen in einer Höhe von rund 1,4 Millionen Euro vorgesehen.