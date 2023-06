Eine Szene aus dem Musikvideo: Die Mitglieder von „Black Dog Thula“ treffen vor der Kneipe „Malör“ im Ortskern von Emsbüren auf das junge Paar, das im Video das Emsland für sich entdeckt. Foto: CGT Studio/Black Dog Thula up-down up-down Video von „Black Dog Thula“ Das ist Heimat: Neues Liebeslied fürs Emsland auf Youtube Von Jana Probst | 21.06.2023, 06:06 Uhr | Update vor 29 Min.

Die Mitglieder der Band „Black Dog Thula“ fühlen sich im Emsland zuhause. Deshalb haben sie das Musikvideo zu ihrem Song „A Place That I Call Home“ in und um Emsbüren gedreht – auch um ihre Heimat entgegen aller Vorurteile so zu zeigen, wie sie sie sehen.