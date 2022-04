Nach Aussage des WSA-Sprechers kostet ein Neubau der Brücke rund eine Millionen Euro. FOTO: Julia Mausch Radroute wird unterbrochen Brückenabriss an der Schleuse Gleesen: Neubau aktuell nicht geplant Von Julia Mausch | 06.04.2022, 17:50 Uhr

Die Holzbrücke, die an der Schleuse Gleesen über die Große Aa führt, soll abgerissen werden. Sie soll allerdings auch nicht mehr erneuert werden. Das bedeutet für Radfahrer, dass sie an der Stelle in einer Sackgasse landen.