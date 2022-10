Die Erdarbeiten sind im vollen Gange: Südlich der riesigen Gewächshausflächen von Emslower baut der Wellpappenspezialist Packners neu in Emsbüren. Foto: Lars Schröer up-down up-down Spezialist für Verpackungen Baubeginn für Packners in Emsbüren: 80 Millionen Euro an A30/A31 Von Thomas Pertz | 28.10.2022, 18:18 Uhr

80 Millionen Euro investiert Packners, Spezialist für Wellpappenverpackungen, an seinem neuen Standort in Emsbüren. Erste Spuren hat das noch auf Schüttorfer Seite am Autobahnkreuz der A30 und A31 angesiedelte Unternehmen bereits im Emslandpark hinterlassen.