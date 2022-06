In dem Brief heißt es: „Stopp Deinen Ehemann und seine Helfer! Hör endlich auf, Zuschauerin zu sein! Niemand interessiert sich für Dein Image, wir interessieren uns dafür, was Du tust! Jetzt!“ Ursula Feldmann, Vorsitzende des Vereins „Frauen helfen Frauen“, appelliert an alle Menschen im Emsland, sich dieser Online-Petition, wie schon viele Tausend andere, unter www.change.org/petitions/asma-al-assad-stop-the-bloodshed-in-syria anzuschließen.