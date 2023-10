Wie der Netzbetreiber in einer Mitteilung bekannt gibt, fährt das Team von Amprion die möglichen Trassenkorridore von Nord nach Süd ab. So werde man vom 9. bis 13. Oktober Orte in Niedersachsen angefahren. Bis zum 26. Oktober besucht Amprion dann die möglicherweise betroffenen Regionen in Nordrhein-Westfalen.

Zwei Veranstaltungsformate

Tagsüber halte das Amprion-Infomobil in den Orten. Abends – also im Zeitraum von 17 bis 19 Uhr – könne man sich bei Bürgerinfomärkten an unterschiedlichen Themenständen informieren. Eine Anmeldung sei für keine der Veranstaltungen erforderlich. Wie Amprion mitteilt, seien Inhalten und Informationen der beiden Veranstaltungsformate identisch.

Die Informationsveranstaltungen finden im Emsland wie folgt statt: