Die Afrikanische Schweinepest ist für die Tiere hoch ansteckend und verläuft so gut wie immer tödlich. Für Menschen ist die Krankheit indes nicht gefährlich. FOTO: Marijan Murat/dpa (Symbolfoto) up-down up-down Landkreis ordnet Verfügung an Afrikanische Schweinepest: Diese Sperrzone gilt ab 5. Juli im Emsland Von Christian Belling | 05.07.2022, 05:52 Uhr

Nach dem Ausbruch der Afrikanischen Schweinepest auf einem Hof in Emsbüren will der Landkreis Emsland mit diesen Vorgaben weitere schweinehaltende Betriebe in der Region schützen.