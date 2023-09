Wohnungen und Gewerbeflächen Seit 2021 abgerissen: Wann wird die alte Rathausfläche in Emsbüren endlich bebaut? Von Thomas Pertz | 21.09.2023, 15:09 Uhr Nur das Unkraut an den Rändern wächst bislang auf dem Areal des ehemaligen Rathauses in der Emsbürener Ortsmitte. Foto: Thomas Pertz up-down up-down

Fast eineinhalb Jahre ist es her, als Investoren auf dem früheren Rathausgelände in Emsbüren ihre Pläne für die künftige Nutzung des Areals vorstellten. Neubauten sind seitdem dort nicht in die Höhe gewachsen, nur das Unkraut an den Bauzäunen. Woran liegt es?