Auf der A31 bei Emsbüren kam es am Mittwochmittag zu einem Brand eines Lkw. Symbolfoto: David Inderlied/dpa/Symbolbild up-down up-down Starker Rauch A31 stundenlang gesperrt: Lkw brennt auf A31 bei Emsbüren Von Harry de Winter | 07.12.2022, 15:09 Uhr | Update vor 18 Min.

Auf der A31 bei Emsbüren hat am Mittwochmittag ein Lkw gebrannt. Die Autobahn in Fahrtrichtung Süden musste bis in den Abend voll gesperrt werden.