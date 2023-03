Sperrungen verhindern an den nächsten beiden Wochenende den Wechsel von der A30 auf die A31. Symbolfoto: Friso Gentsch/dpa up-down up-down Auf- und Ausfahrten betroffen Sperrungen im Schüttorfer Kreuz: Kein Wechsel von A30 auf A31 Von Julia Mausch | 23.03.2023, 14:21 Uhr

An zwei Wochenenden in Folge gibt es Sperrungen im Schüttorfer Kreuz, an dem A30 und A31 aufeinander treffen. Ab Freitagabend wird der Wechsel auf die Emslandautobahn nicht möglich sein.