Überschuss und neue Kredite Emsbürener Gemeinderat verabschiedet Haushalt 2018

Emsbüren. Die Gemeinde Emsbüren rechnet für das Jahr 2018 mit einem kleinen Plus von etwa 158.000 Euro im Ergebnishaushalt — sprich der Gewinn-und Verlustrechnung. Es werden aber auch neue Kredite aufgenommen.

Weiterhin ansteigen wird 2018 die Pro-Kopf-Verschuldung der Emsbürener. Seit 2012 ist diese von 652,71 Euro kontinuierlich auf 1345,38 Euro angestiegen. Für 2018 rechnet die Gemeinde mit 1355,48 Euro. Overberg rechnet mit rückläufigen Zahlen ab 2020. Die Entwicklung Emsbürens könne sich sehen lassen, schlussfolgerte Bürgermeister Overberg: „Ich bin mir sicher, dass wir nur in ruhigen Fahrwassern unsere erfolgreiche Entwicklung fortsetzen und Emsbüren fit für die Zukunft machen können.

Protest gegen Finanzierungsmodell

Im jetzt vom Gemeinderat verabschiedeten Haushaltsplan stehen Einnahmen in Höhe von gut 15,6 Millionen Euro Ausgaben in Höhe von knapp 15,5 Millionen Euro gegenüber. Die CDU-Mehrheit im Gemeinderat sprach sich bei einer Enthaltung aus den eigenen Reihen für das Zahlenwerk aus. Die SPD-Fraktion und der FWG-Vertreter lehnten den Entwurf aus Protest gegen die geplante Finanzierung des neuen Feuerwehrhauses und des neuen Rathauses ab. Bürgermeister Bernhard Overberg hatte angekündigt, die Projekte mithilfe eines privaten Investors stemmen zu wollen.

Mittelfristiger Schuldenabbau

Ganz ohne neue Kredite wird die aktuell mit gut 13,5 Millionen Euro verschuldete Gemeinde (2016 waren es 12,3 Millionen Euro) auch im kommenden Haushaltsjahr nicht auskommen. Kämmerer Ernst Müller rechnet für 2018 mit zusätzlichen Krediten in Höhe von 694.700 Euro. Getilgt werden sollen im selben Zeitraum bestehende Kredite in Höhe von 592.900 Euro — plus 184.000 Zinsen. Von 2018 bis 2021 muss Emsbüren nach Angaben von Overberg für den Schuldendienst rund 3,1 Millionen Euro aufbringen. Mittelfristig kalkuliert die Gemeinde mit einem Abbau ihrer Schulden: 2021 möchte die Kommune den Schuldenstand auf 12,7 Millionen Euro gesenkt haben.

Gewerbesteuer

Den größten Anteil der Einnahmen Emsbürens bildet 2018 die Gewerbesteuer mit prognostizierten 4,64 Millionen Euro. Um dies zu erreichen, will die Gemeinde nach eigenen Worten die Unternehmer mehr in die Pflicht nehmen und erhöht den Hebesatz der Gewerbesteuer von 320 auf 330 Prozent. Den zweitgrößten Posten der Einnahmen bildet laut Plan der Einkommenssteueranteil in Höhe von 4,16 Millionen Euro. Aus den Grundsteuern möchte Emsbüren im Jahr 2018 insgesamt 1,62 Millionen Euro auf der Plus-Seite verbuchen.

Kreisumlage

Auf der Ausgabenseite am meisten zu Buche schlägt die Kreisumlage mit 4,3 Millionen Euro. Zweitgrößter Ausgaben-Posten sind die Personalkosten zusammen mit den Rückstellungen etwa für Pensionen in Höhe von gut vier Millionen Euro. Für Sanierungen und die Instandhaltung öffentlicher Einrichtungen plant die Gemeinde 382.000 Euro ein. Der größte Einzelposten bei den Investitionen ist für das kommende Jahr der Ausbau des Breitbandnetzes. Von den dafür zwischen 2016 bis 2019 eingeplanten Ausgaben in Höhe von 630.000 Euro werden im kommenden Jahr voraussichtlich 200.000 Euro fällig.