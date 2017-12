Lob vom Nikolaus 6164 Euro als Erlös des Sponsorenlaufes in Leschede

Viele Pakete hatte der Nikolaus für jede Klasse der Waldschule in Leschede mitgebracht. Rektor Jens Boermann (links) unterstützte den Nikolaus beim Verteilen der Geschenke an die Klassenvertreter. Foto: Heinz Krüssel

Emsbüren. Emsbüren. Voller Spannung haben am Nikolaustag die 210 Grundschüler in der Aula der Waldschule Leschede den Besuch des Nikolaus erwartet. Was wird er wohl mitbringen? Wie viel Geld hat der Sponsorenlauf 2017 erbracht? Was stehen an guten oder vielleicht nicht ganz so guten Sachen in seinem Goldenen Buch?