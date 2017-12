Spezielle Bewegung im Ems-Bad Große Nachfrage nach Reha-Sport in Emsbüren

Emsbüren. „Gesundheit braucht gezielte Bewegung“ lautet das Motto, unter dem das „Institut zur Gesundheitsförderung Mathias-Spital Rheine“ (IGF) Reha-Sport im Ems-Bad in Emsbüren in die Tat umsetzt. Aufgrund der gestiegenen Nachfrage sollen weitere Übungsstunden angeboten werden.

„Die Zielsetzung sieht das IGF darin, qualifizierte Bewegungsprogramme zum Erhalt der Gesundheit oder zur Steigerung des körperlichen und seelischen Wohlbefindens anzubieten“, betont IGF-Leiter Wolfgang Scheipers in einem Gespräch mit der Redaktion. Gerade in der heutigen Zeit stelle der Bewegungsmangel eine Volkskrankheit mit weitreichenden Folgen dar, der zu Gesundheitseinschränkungen und Krankheiten führen könne. Nicht nur Herz-Kreislauferkrankungen wie Herzinfarkt, Schlaganfall und Bluthochdruck, sondern auch Gelenkversteifungen, Rückenschmerzen, Bänder und Sehnenverkürzungen sowie Rückbildungen der Muskulatur können nach seinen Worten Folgen von Bewegungsarmut sein.

32 Grad warmes Wasser

Wer Lust auf Bewegung im warmen Wasser (32 Grad) habe, gerne regelmäßig in einer netten Gruppe unter fachlicher kompetenter Leitung etwas für den gesamten Körper tun wolle, für den sei das Element Wasser geradezu ideal für die Verbesserung von Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit, unterstreichen Sportwissenschaftlerin Bettina Loh und Rainer Berk, Leiter des Ems-Bades, die Bedeutung der Übungen im Wasser. Neben der Entlastung der Gelenke werde auch die Fettverbrennung angeregt; bei einer gewissen Intensität könnten durchaus bis zu 400 Kalorien pro Trainingseinheit zusätzlich verbrannt werden, so die beiden erfahrenen Übungsleiter.

Kosten übernehmen die Krankenkassen

In einer überschaubaren Gruppe mit etwa elf Teilnehmern haben die Reha-Sportler aus allen Altersgruppen in 45 Minuten einmal in der Woche ganzjährig die Möglichkeit, die individuelle Fitness zu verbessern und viele positive Aspekte für den Alltag zu gewinnen. Die Warmwassergymnastik kann über den Antrag zum Rehabilitationssport vom Arzt verordnet werden. Die Kosten übernehmen die Krankenkassen komplett.

Noch einige Plätze frei

Im Ems-Bad in Emsbüren werden folgende Übungsstunden angeboten: Dienstag 14 und 14.45 Uhr; Mittwoch: 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 und 16.30 Uhr. Es sind in den einzelnen Reha-Gruppen noch einige Plätze frei. Unter Tel. 05971-421150 können Termine zur Sprechstunde vereinbart werden. (per mail: W.Scheipers@mathias-spital.de).

