Für neue ZDF-Sendung „Plan b“ TV-Team sucht nach Lösungen in Emsbüren

Emsbüren. „Plan b“ heißt eine neue TV-Dokumentationsreihe mit Reportage-Elementen, die künftig samstags um 17.35 Uhr im ZDF läuft. Im Mittelpunkt stehen dabei Lösungen von Problemen, weniger die Probleme an sich. Ein Fernsehteam hat dazu jetzt in Emsbüren verschiedene Beispiele für ehrenamtliches Engagement begleitet.

„Wir wollen in unserem neuen Format das jeweilige Problem kurz umreißen und zeigen, dass es viele verschiedene Möglichkeiten gibt, diese in den Griff zu bekommen. Insofern wollen wir einen etwas anderen, lösungsorientierten Blick auf die Themen werfen“, beschreibt „Plan b“-Redaktionsleiter Christian Dezer das Konzept der neuen Sendereihe.

Eifel, Frankreich, Emsland

Ein Thema wird „Dorf 2.0“ heißen. Dabei geht es um die Problematik, dass durch einen dramatischen Bevölkerungsrückgang immer mehr Dörfer aussterben. In der Sendung soll gezeigt werden, dass es zahlreiche Kommunen gibt, in denen Bürger ihr Schicksal selber ehrenamtlich erfolgreich in die Hand nehmen. Dazu hat Regisseurin Birgit Tanner gemeinsam mit Kameramann Frank Reichert und Assistentin Inga Sielker neben einem Ort in der Eifel und einem Dorf in Frankreich auch Emsbüren besucht, stellvertretend für das ganze Emsland. Der genaue Sendetermin steht noch nicht fest, doch soll der Beitrag voraussichtlich im November ausgestrahlt werden.

Begleitet wurde das Fernsehteam von Markus Silies, der sich als stellvertretender Bürgermeister von Emsbüren sowie als Kreistagsabgeordneter ehrenamtlich für das Gemeinwohl engagiert und sich bestens in der Region auskennt, so Birgit Tanner.

Die „Blumengießer von Emsbüren“

Als Beispiel für gelungenen ehrenamtlichen Einsatz werden die „Blumengießer von Emsbüren“ vorgestellt. Andreas Lohle und Heinz Arning sind mit einem Oldtimertrecker mit angehängtem „Gießfahrzeug“ unterwegs. Das derzeit aus acht Gießern bestehende Team bewässert inzwischen in der zweiten Generation die zahlreichen Blumenpyramiden, die das Ortsbild von Emsbüren verschönern. Im Ortsteil Leschede ist zudem ein eigenes Team im Einsatz. Initiiert worden war das Projekt von Hermann Paus. Dieser habe mit dem Schmiedeteam im Heimathof im Jahr 2005 zahlreiche Blumempyramiden gebaut und gemeinsam mit Walter Hansen das Fahrzeug konzipiert und gebaut, erläutert Andreas Lohle. Aus Kostengründen sei das Bewässern der Blumen in ehrenamtliche Hände gelegt worden.

Gemeinschaften für Spielplätze

Zudem wird der Kinderspielplatz „Am Poschkeberg“ im Ortsteil Berge vorgestellt. „In der Gemeinde Emsbüren gibt es rund 40 Kinderspielplätze, die von Kinderspielplatzgemeinschaften betreut und gepflegt werden“, machte Markus Silies deutlich. Ohne die Unterstützung durch die Bürger sei eine so große Anzahl an Einrichtungen nur schwer zu unterhalten. Der Kinderspielplatz „Am Poschkeberg“ ist 1986 von Hubert Hasken initiiert worden. „Wir wollten für die Kinder eine wohnortnahe Spieleinrichtung schaffen“, erklärt Hasken. Diese wurde übrigens komplett selber finanziert: Jeder Bewohner im Einzugsbereich musste 50 DM in die Spielplatzkasse einzahlen. Die Spielplatzgeräte haben handwerklich geschickte Väter gebaut, erzählt Ortsbürgermeister Matthias Sils, der als kleiner Steppke seinerzeit zu den ersten Nutzern des Spielplatzes zählte.

Viele weitere Stationen

Auf dem Drehplan für das Fernsehteam stand zudem ein Besuch der ehrenamtlichen Bauarbeiter an der „Alten Schule“ im Ortsteil Ahlde, ein Gespräch mit Citymanager Klaus Hofschröer sowie Christa Fröhlich von der Buchhandlung Fröhlich. Ortsbürgermeister Thomas Schütte stellte die „Infrastruktur-Solidarkasse Gleesen e.V.“ vor. Weitere Thema waren der „Bürgerbus“, der Bauernmarkt zum Erntedankfest, die „faire Gemeinde“, der Krabbelgottesdienst auf dem Heimathof sowie die „Emsfähre Mehrli“. Zudem besuchte das Fernsehteam das Kolping-Bildungshaus in Salzbergen.

