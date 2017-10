Zehnjähriges Bestehen Michaelsheim in Emsbüren prägt viele junge Menschen

Emsbüren Stein für Stein ist vor zehn Jahren das neue Michaelsheim der St. Andreas-Kirchengemeinde Emsbüren an altbewährter Stelle im Schatten der Pfarrkirche entstanden. Zeile für Zeile schreibt das lebendige Zentrum, das offene und kirchliche Kinder- und Jugendarbeit optimal verbindet, seitdem eine Erfolgsgeschichte.

„Wir sind das Michaelsheim – Ein Haus für alle“: Das ist keine leere Phrase, wie auf dem von Jugendreferentin Angelina Völker locker moderierten und vom Chor RhythEms melodisch-kraftvoll begleiteten Festakt zum zehnjährigen Jubiläum eines echten Vorzeigeobjekts eindrucksvoll deutlich wurde. Denn bis zu 140 jugendliche Gruppenleiter bieten im und um das Michaelsheim herum rund 350 Kindern und Jugendlichen mit breit gefächerten Aktionen immer wieder tolle Zeiten der Gemeinschaft und des Spaßes.

„Ein Segen für ihre Mitmenschen“

Als das Michaelsheim am 30. November 2007 nach dem Abriss des alten Gebäudes und neunmonatiger Neubauzeit mit einem großen Gemeindefest und der Einsegnung durch Generalvikar Theo Paul gefeiert wurde, war Dechant Thomas Burke noch Pfarrer in Emsbüren. Er erinnerte an die ersten Planungen des 922.000 Euro teuren und von Bistum, Gemeinde und Landkreis bezuschussten Bauvorhabens im Kirchenvorstand, den Architektenwettbewerb und an den damaligen Gemeindereferenten Thomas Warmbold: Der hatte den Bau aus der Perspektive und an den Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen orientiert begleitet. Thomas Burke schloss: „Viele junge Menschen sind im Michaelsheim geprägt worden, viele von ihnen sind heute ein Segen für ihre Mitmenschen.“

Zeltlager als Höhepunkt

Auch Pfarrer Stephan Schwegmann äußerte seinen Respekt: „Das Michaelsheim ist nicht nur praktisch, es ist auch schick. Aber das Haus ist nur der Rahmen, das Kunstwerk darin sind die vielen jungen Menschen, die es mit Leben erfüllen.“

Wie so ein lebendiges Jahr im Michaelsheim aussieht, das erzählten, auch anhand eines Videorundgangs, Nele Berning und Christian Kleve. Beide sind in der Jugendarbeit engagiert. Sie verwiesen zum Beispiel auf den Jugendarbeitsvorbereitungskurs, den großen Galaabend, die Kleiderausgabe für die Sternsinger, den Kinderkarneval, die Kinderbetreuung während des Adventsmarktes, das Begegnungscafé Micado, unzählige Gruppenstunden und natürlich das absolute und akribisch vorbereitete Highlight: Die beiden Zeltlager, eines für die Jüngeren und eines für die Älteren.

Und weil das Leben im Michaelsheim so facettenreich bunt ist, haben die Spraykünstler Agata Ewa Kolodziejczyk (Instagram: walls_by_ewa) und Michael Bensch dies anlässlich des Jubiläums auf der Außenmauer der Terrasse farbenfroh in Szene gesetzt.

Silies: Eine Kaderschmiede des Ehrenamtes

Seitens des rund 80 Mitglieder starken Fördervereins unterstrich die Zweite Vorsitzende Maria Theissing: „Im Michaelsheim lässt es sich für das Leben lernen“. Ähnlich anerkennend äußerte sich Emsbürens zweiter Bürgermeister Markus Silies: „Für mich ist das Michaelsheim eine Kaderschmiede des Ehrenamts.“ Er verwies darauf, dass ganz viele, die im Michaelsheim mit ihrem Einsatz in der Jugendarbeit groß geworden sind, sich heute ganz selbstverständlich für das Gemeinwohl bspw. in Vereinen, der Kirche oder der Kommunalpolitik engagieren. Und er zeigte sich überzeugt: „Solch heimatverbundene Teamworker machen das Emsland so erfolgreich!“

