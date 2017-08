Restkapital geht an „Sternschnuppen“ Schützenvereinigung Gleesen nach mehr als 40 Jahren aufgelöst

Emsbüren. Nach mehr als 40 Jahren geht mit der Auflösung der „Schützenvereinigung ursprüngliche Gemeinde Gleesen“ eine Ära in Emsbüren zu Ende. Zurück bleiben viele tolle Erinnerungen, ein lebendiger Zusammenhalt und 500 Euro zugunsten der integrativen Behindertengruppe „Sternschnuppen“.

Nachdem die ehemals eigenständige Gemeinde Gleesen, die die Ortschaften Helschen, Hesselte, Gleesen und Moorlage umfasste, 1967 im Zuge der Gemeindereform in die einstige Samtgemeinde Kirchspiel Emsbüren eingegliedert worden war, wuchs die Sorge, dass die eigene Identität und Gemeinschaft verloren gehen. Aus diesem Grunde haben die vier Schützenvereine der einzelnen Orte kooperiert und 1975 gemeinsam die Schützenvereinigung ins Leben gerufen.

Jährliches Ortspokalturnier

Unter dem Gründungsvorstand mit Hermann Buiker (Hesselte), Hermann Tegeder (Gleesen), Hubert Hilvert (Helschen) und Heinrich Helming (Moorlage) landeten die Schützen 1976 mit dem ersten Ortspokalturnier auch ihren ersten Volltreffer. Seitdem trafen sich alljährlich am ersten Juli-Wochenende Jung und Alt im Gasthof Georg Kley zum Preisschießen, Knobeln, Klönen und Gemeinschaft frönen. Die jeweilige Siegerortschaft wurde stets ordentlich gefeiert, Gewinner aber waren alle.

500 Euro für die „Sternschnuppen“

„Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist. Auf der letzten Generalversammlung haben wir gemeinsam entschieden, die Schützenvereinigung aufzulösen und mit dem Restkapital von 500 Euro die Sternschnuppen in Emsbüren zu unterstützen“, zog der aktuelle Vorstand mit Hermann Schnelling, Alfons Otting, Kai Schülting und Stefan Lammers jetzt den Schlussstrich. Dies zwar mit ein wenig Wehmut, aber mit einem guten Gefühl, denn was die Initiatoren mit der Gründung der Schützenvereinigung erreichen wollten, ist längst eingetreten. Die Schützenvereine in Gleesen, Helschen, Hesselte und Moorlage statten sich traditionell auf den jeweiligen Schützenfesten nur zu gerne gegenseitig einen Besuch ab, so dass aus kleinen Gemeinschaften heraus immer riesig gefeiert werden kann.

Dank für Unterstützung

Vom Feiern verstehen auch die „Sternschnuppen“ so einiges. In einer der größten Integrationsgruppen behinderter und nicht behinderter Menschen im Emsland ist das Jahr bunt geplant und umfasst Aktionen wie beispielsweise gemeinsame Kirchgänge und Wochenendfreizeiten, das Sommerfest oder die Weihnachtsfeier. Neben Initiatorin Angelika Kamphus sind auch ihr Mann Franz und ihr Sohn Matthias die guten Seelen der „Sternschnuppen“, die sich jetzt für die Unterstützung der Schützenvereinigung herzlich bedankten.