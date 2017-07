Natur aus Menschenhand Mit Naturschützern unterwegs am Fleckenbach in Emsbüren

Emsbüren. Seit Tagen hält Tief „Alfred“ mit seinen Starkregen Norddeutschland in Atem. In Teilen Niedersachsens laufen Straßen und Keller unter Wasser. Doch als an diesem Nachmittag Maike Hoberg von der Naturschutzstiftung des Landkreises Emsland ihre Naturführung am Fleckenbach beginnt, machen die Wolken zum Glück eine kleine Pause.

Die ganze Nacht und den ganzen Tag hat es tüchtig geregnet, auch der Wasserstand des Fleckenbachs ist stark gestiegen. An einigen Stellen in der Bachaue im Mündungsbereich zur Ems verlässt er sein Bett, das Wasser strömt in die dafür vorgesehenen Bereiche. „Macht nichts“, meint Burkhard Wagner von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Emsland. Denn vor zwei Jahren hat der einst gradlinig ausgebaute Fleckenbach einen neuen, naturnahen Lauf erhalten und dabei haben er und seine Kollegin extra einen Überschwemmungsbereich geschaffen, den sie Berme nennen. Hier wurde der Boden ausgekoffert und das Geländeniveau gesenkt, sodass bei steigendem Wasserstand die Berme überflutet werden kann. Bei niedrigen Wasserständen fällt sie wieder trocken. Ein solches Biotop, mit wechselnden Verhältnissen, ist selten geworden und bietet nicht nur einen idealen Lebensraum für Amphibien und Insekten, sondern trägt auch zur Milderung von Hochwasserereignissen bei.

Raum für vielfältige Artengemeinschaft und Hochwasserabfluss

Auf einer Länge von etwa 1,4 Kilometern vom Emsbürener Ortsteil Bernte bis zu seiner Mündung in die Ems zieht sich der Fleckenbach jetzt wieder in weiten Schlenken und Schleifen durch die Talaue. Einfassungen aus Beton wurden beseitigt und mit Bagger und Raupe entstand eine vielfältig gestaltete Flusslandschaft. Wenn man es nicht wüsste – man könnte den neuen Bachlauf und die Aue für einen ursprünglichen Wasserlauf halten. So muss es vor 100 Jahren überall entlang der Ems und ihrer Nebenflüsse ausgesehen haben, bevor die Wasserbauer mit Begradigungen und Uferbefestigungen für ganze Arbeit sorgten. Hochwasserschutz war damals ein wichtiges Ziel, aber wenn alle nur ausbauen und das Wasser immer schneller abläuft, dann steigen irgendwann auch die Fluten und die Natur bleibt auf der Strecke. Das Bett des Fleckenbaches bietet nach der Umgestaltung nun wieder gleichermaßen Raum für eine vielfältige Artengemeinschaft wie für den Hochwasserabfluss.

Arten von der „roten Liste“

Der kleine Holzsteg ist an diesem Tag total überflutet, die Besucher ertasten mit ihren Gummistiefeln den Weg. „Anfangs war hier nach dem Baggerarbeiten nur eine Sandwüste“, berichtet Maike Hoberg. Doch bald stellten sich die ersten Pionierpflanzen ein und die Naturschützer vom Landkreis Emsland halfen durch Aussaat mit einer heimischen Wildkräutermischung ein wenig nach. Mittlerweile haben sich nach nur zwei Jahren die typischen Sandpflanzen einer Talaue hinzugesellt, darunter einige Arten von der „roten Liste“, die höchst selten und vom Aussterben bedroht sind, wie Roter Wasserehrenpreis, Wasserpfeffer, Brunnenkresse und Igelkolben. Rohrkolben und Erlen haben Fuß gefasst – die brauchte man hier weder anpflanzen noch aussäen, das regelt die Natur von selbst.

Natürliche Flussdynamik

Dabei hilft auch das Hochwasser wie heute. An einer engen Stelle nagt es am Ufer, etwas weiter wird eine Sandbank angespült. Die natürliche Flussdynamik hat sich am Fleckenbach wieder eingestellt und die Zukunft wird die Natur hier selber gestalten. Die Voraussetzungen dafür schufen die Naturschützer vom Landkreis Emsland mit ihren anfangs nicht unumstrittenen Baumaßnahmen. Doch jeder Besucher kann sich hier davon Überzeugen, dass das Geld für den Grundstücksankauf und für den Flussrückbau am Fleckenbach gut angelegt ist.