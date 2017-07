Walter Hansen richtet Museum ein Emsbürener rettet Schusterwerkstatt für die Nachwelt

Emsbüren. Ein privates Technik- und Heimatkundemuseum mit zahlreichen Exponaten insbesondere aus den Bereichen Oldtimertrecker, historische Landtechnik, Standmotoren, Werkzeuge aus unterschiedlichen Handwerksberufen, Haushaltsgeräte und Gegenstände des täglichen Gebrauchs hat Walter Hansen in Emsbüren aufgebaut.

Als jüngste Errungenschaft kann er jetzt eine komplett ausgestattete Schusterwerkstatt präsentieren.

Angefangen hat alles im Jahr 2000, als Hansen erstmals in seiner Garage einen alten Trecker restaurierte. Der gelernte Schmied, der 17 Jahre als Bauleiter im Pipelinebau in Afrika sowie im Fernen und Nahen Osten arbeitete, war vom Fieber „Oldtimertrecker“ gepackt. Seither hat er nahezu jedes Jahr einen Trecker, meistens sogenannte Scheunenfunde, restauriert. Insgesamt sind es 19 Trecker der Marken Hanomag, Deutz, Kramer, Lanz, Schlüter, Eicher und ein ganz seltenes Exemplar eines dänischen BUKH. Die Trecker wurden zunächst in der Garage und in einem eigens gebauten Carport untergestellt. Später wurde eine Scheune angemietet. Als auch hier der Platz zu eng wurde, fanden die wertvollen Exponate ihren Platz in einer Halle am Benzweg 4 im Gewerbegebiet „Am Napoleondamm“ in Emsbüren. Dort präsentiert der Rentner jetzt zwölf der von ihm restaurierten Trecker, die selbstverständlich alle fahrbereit sind.

Details aus der Geschichte der Exponate

Hansen kennt von fast jedem Gefährt und Gerät viele Details über die Herkunft und aus der Geschichte. Beim Hanomag R 40, Baujahr 1944, handelt es sich um eine Wehrmachtsausführung. Recherchen hätten ergeben, dass dieser Trecker im Krieg in Russland eingesetzt war. Mehrere Einschusslöcher zeugen davon. Später wurde der Hanomag auf einer LPG bei Sternberg nordöstlich von Berlin genutzt. Den weitesten Weg nach Emsbüren hat ein holländischer 10-PS-Standmotor der Marke Somofa zurückgelegt: das Exemplar hatte Hansen in Sumatra/Indonesien entdeckt.

Treckersammlung

Zur Treckersammlung gehören auch zwei Schlüter-Trecker, auf die Hansen besonders stolz ist. Ein Exemplar ist auf ihn zugelassen und das andere auf Ehefrau Hildegard. „Auch sie ist vom Virus angesteckt worden“, freut sich Walter Hansen (74 Jahre), dass seine Frau sein Hobby und seine Leidenschaft teilt: „Manchmal starten wir mit beiden Treckern zu einem Sonntagsausflug und fahren hintereinander beispielsweise zum Kaffeetrinken.“

Auch sonst sind die Eheleute Hansen immer wieder deutschlandweit zu Ausstellungen, Oldtimertreffer oder Events unterwegs. Die eigene „Wohnung“ ist immer dabei. Dazu hat Walter Hansen eigens einen Tieflader gebaut, auf dem nach dem Vorbild historischer Schaustellerwagen ein abnehmbares Wohnteil aufgesattelt werden kann. Dieses besteht aus einem Wohn- und Schlafzimmer mit Küche sowie Bad mit Dusche und WC. Selbstverständlich gibt es fließend warmes und kaltes Wasser. Für die Energie sorgen ein 220-Volt-Generator und eine Gasanlage. Auf der Terrasse kann bei Bedarf auch ein zweiter Trecker mit auf die Reise genommen werden. Dann werden die Gartenmöbel kurzerhand ins Wohnzimmer geschoben.

Mittlerweile ist die Sammelleidenschaft in Emsbüren und darüber hinaus bekannt. „Mir werden immer wieder Gegenstände zugetragen“, weist der Emsbürener auf die Herkunft der Exponate hin. Geld dafür bezahlen könne er nicht, betont der Rentner.

Schnäppchen wird zur Attraktion

So ist er rein zufällig kürzlich an eine komplett eingerichtete Schusterwerkstatt gekommen. Sein Bruder Peter habe in der Tageszeitung im schleswig-holsteinischen Dollerup gelesen, dass der 86-jährige Schuhmachermeister Peter Grube die komplette Einrichtung seiner Schusterwerkstatt abgeben wolle. Sie hatte ihm bis zur Schließung der Werkstatt im Juni 2005 insgesamt 49 Jahre eine sichere Existenzgrundlage geboten. „Mein Bruder bekam von mir den Auftrag, sich den Zustand der Einrichtung anzuschauen. Nach der positiven Rückmeldung sind wir sofort in meine ehemalige Heimatgemeinde nach Schleswig-Holstein gefahren und haben die alten Geräte aufgeladen“, freut sich Walter Hansen über das Schnäppchen und eine neue Attraktion in seiner Sammlung.

Vor dem Verschrotten bewahrt

So sind jetzt in Emsbüren unter anderem Schusterwerkzeuge, Pressen, Schärfmaschine, Ösensetzer und Schuhweiter ebenso zu sehen wie der alte Schemel von Grube, ein Dreifuß und Schusters Leisten. Eine technische Errungenschaft aus den Vorkriegsjahren war die 250 Kilogramm schwere „Ausputzmaschine“ mit verschiedenen Möglichkeiten zum Schleifen und Polieren. Komplettiert wird die Sammlung durch eine alte Schusternähmaschine, die Walter Hansen von einem Schuhmachermeister aus der Region bekommen hat.

„Zum Abschied zeigte sich Peter Gruber sehr erleichtert, dass die Gerätschaften vor dem Verschrotten bewahrt werden konnten“, erinnert sich der emsländische Sammler. Gruber habe besonders betont, dass er sich freue, dass die Einrichtung der Nachwelt erhalten bleibe.

Sammelleidenschaft

Neben seiner Sammelleidenschaft ist Walter Hansen oft zur Stelle, wenn es in Emsbüren gilt, sich ehrenamtlich zu engagieren und etwas Besonderes auf den Weg zu bringen. So war er maßgeblich an der Entwicklung und am Bau von zwei Blumengießanlagen für die Bewässerung der Blumenampeln in Emsbüren und in Leschede beteiligt. Die Tribünen im Freilichttheater am Heimathof sowie die Emsfähre Mehrli sind neben einigen anderen Bürgern ganz wesentlich auch ihm zu verdanken.

Offen für Besucher

Gerne möchte Walter Hansen seine Ausstellung interessierten Gruppen zugänglich machen. Schon heute kommen immer wieder Besuchergruppen, die einen Ausflug mit einer Besichtigung verbinden.

Information und Anmeldung unter Tel. 0174/1794405