Bürger ignorieren Rotlicht Wie ein Gutachten die Schrankenprobleme in Leschede lösen soll

Leschede. Ob Autofahrer, Fußgänger oder Radfahrer: 13.000 Bewegungen werden täglich an den Bahnübergängen in Leschede verzeichnet. An den Schranken am Bahnhof fordern die Bürger seit Jahren eine Tunnellösung, doch die Landesregierung sieht keine Notwendigkeit. Jetzt soll ein neues Gutachten die Kehrtwendung bringen.

Zwei Ordner liegen vor Helmut Janning. Gefüllt sind sie mit Zeitungsartikeln und Briefen an die Landesregierung. Sie alle handeln von einem Thema: Bahnhof Leschede. Seit mehr als vier Jahren setzt sich der Emsbürener in seiner Freizeit dafür ein, dass sich am Bahnhof in dem Emsbürener Ortsteil endlich etwas tut. Etwas tut, damit die Autofahrer nicht mehr vor den Verkehrsschranken warten müssen, wenn ein Zug durch Leschede fährt. Ob Intercity, Regionalbahn oder Güterzug, laut Janning passieren acht bis zehn Züge pro Stunde den Bahnhof. Im günstigsten Fall sind die Bahnübergänge dann nur zwischen drei und fünf Minuten pro Zug geschlossen, im schlimmsten Fall 15. „Selbst bei drei bis fünf Minuten sind die Schranken die Hälfte der Stunde geschlossen.“ (Weiterlesen: Bahn äußert sich zu Wartezeiten am Bahnhof Leschede)

Emsbüren wächst

Dass Janning mit den Zahlen nicht übertreibt, belegt ein Gutachten, das er mit den Mitgliedern von „Task Force Bahn“ – einem Arbeitskreis, der auf Initiative von Bürgermeister Bernhard Overberg gebildet wurde – 2015 in Auftrag gegeben hat. Es wurden an den Straßenlaternen Kameras angebracht, um zu schauen, wie hoch das Verkehrsaufkommen ist und wie die Verkehrsströme sind. Das Ergebnis: 13.000 Bewegungen werden täglich an den Bahnübergängen in Leschede verzeichnet. Neben 10.600 Fahrzeugen und 450 Schwerlastwagen überqueren 1000 Radfahrer und 500 Fußgänger täglich die Schienen. Jährlich kommen 1300 Rettungsfahrzeuge hinzu.

„Emsbüren wächst, mittlerweile haben wir 10.180 Einwohner“, sagt Helmut Janning. Bedingt durch die wachsende Einwohnerzahl und auch der direkten Nähe zum Autobahnkreuz Schüttorf ist das Verkehrsaufkommen in Leschede in den vergangenen Jahren gestiegen – und damit auch der Stau an den Bahnübergängen.

Kosten: zwischen 12 und 15 Millionen Euro

Mit dem Gutachten wandte sich der Arbeitskreis um Bürgermeister Bernhard Overberg an die Deutsche Bahn. Die Hoffnung: der Bau einer Bahnunterführung und ein Rad- und Fußwegeübergang am Bahnhof an der Landstraße 58. Kostenpunkt: zwischen 12 und 15 Millionen Euro.

Dann der Schlag: Laut Janning wurde das Gutachten nicht amtlich anerkannt, die Zahlen überzeugten nicht und es gab noch ein viel größeres Problem. „Eine Straßenunter- oder Überführung im Zuge der L 58 ist nicht machbar wegen Anrampungen, die erforderlich sind. Dafür gibt es im Ort keinen Raum“, sagt Klaus Haberland, Leitender Baudirektor der Niedersächsischen Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr in Lingen. Auch eine Anbindung der Gemeindestraße und der Geschäfte ist seiner Aussage dann nicht mehr möglich.

Bürger ignorieren geschlossene Schranken

Die einzige Möglichkeit laut Klaus Haberland: Eine Radweg- und Gehweg-Unterführung. Für die wären dann die Gemeinde und die Bahn allein zuständig. Diese fordert auch Helmut Janning: Seiner Meinung nach sind nicht nur die Wartezeiten an den Schranken ein großes Problem, auch die getrennten Gleise am Bahnhof. Um Gleis 1 oder Gleis 3 zu erreichen, ist es in Leschede notwendig den Bahnübergang zu überqueren, dieser trennt die Gleise. Gerade Pendler, die in Leschede ankommen und in einen anderen Zug umsteigen, haben dann ein Problem, denn die Schranken sind zu diesem Zeitpunkt geschlossen. Nachdem in den vergangenen Wochen vermehrt Bürger den Bahnübergang überschritten hatten, obwohl die Schranken bereits geschlossen waren, kündigte die Polizei verstärkte Kontrollen an. (Weiterlesen: Polizei überwacht Bahnübergang Leschede)

„Keine Notwendigkeit“

Das Ende von einer möglichen Bahnunterführung? „Fakt ist, dass weder die Bahn noch das Land Niedersachsen eine Notwendigkeit sehen, eine Unter- oder Überführung zu fördern“, betont Klaus Haberland. Während an der L 58 die Anrampungen problematisch sind, reichen laut Haberland am Bahnübergang an der L 40 die Verkehrszahlen nicht aus, der Rückstau bei Schließzeiten sei nicht kritisch und die Wartezeiten ebenfalls nicht. Dies sei 2016 in einem Gutachten der „Ingenieurplanung Wallenhorst“ bestätigt worden.

Zusage des Landes ist Voraussetzung

Die Gemeinde Emsbüren will dennoch nicht aufgeben, um an die erforderlichen Fördermittel zu gelangen. Ein Drittel der Kosten würde, wenn bewilligt, die Bahn übernehmen, ein Drittel der Bund und ein Drittel müssten vom Land Niedersachsen kommen. „Ein Zusage zur Mitfinanzierung des Landes ist Voraussetzung, um das von der Deutschen Bahn ab 2019 in Aussicht gestellte Projekt, die Bahnunterführung, tatsächlich umsetzen zu können“, sagt Helmut Janning. Er verweist auf zwei Schreiben der Bahn im April 2016 und April 2017, in denen steht, dass das Projekt in die nächste mittelfristige Finanzplanung ab 2020 aufgenommen wird. Um doch noch die Landesregierung zu überzeugen, hat die Gemeinde ein neues Gutachten in Auftrag gegeben.

Südumgehung?

Dabei wird auch eine mögliche Südumgehung in die Untersuchung mit einbezogen. Dies bedeutet: Die Landes- und Kreisstraßen würden dann komplett um den Ort Emsbüren geführt werden. „Dann wäre die Gemeinde Emsbüren Baulastträger für die jetzige L 40 und selbst in der Verantwortung eine Planung und Finanzierung auf die Beine zu stellen“, sagt Haberland. Wenn die Gemeinde Baulastträger wird, müsste laut Janning dann der Landkreis oder die Gemeinde selbst sich um den bereits bei der Bahn eingeplanten Drittelanteil für eine Bahnunterführung kümmern – nicht mehr das Land Niedersachsen. Der Emsbürener hat auch noch eine andere Befürchtung: „Durch eine Umgehung wird zwar der innerörtliche Durchgangsverkehr entlastet, dann kommt aber das Einkaufszentrum von Emsbüren endgültig zum Erliegen.“