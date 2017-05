„Gemeinsam mehr bewegen“ Emsbürener Citymanagement will Schnittstelle sein

Emsbüren „Nicht jeder für sich allein, sondern gemeinsam mehr bewegen für ein vielfältig erlebbares Emsbüren“: Unter dem Leitgedanken des „Wir-Gefühls“ hat die Gemeinde Emsbüren die neue Stelle „Citymanagement“ als kommunikative Informationsschnittstelle zwischen Unternehmen, Vereinen, Verbänden und Bürgerschaft geschaffen.

Alle Fäden eines starken Netzwerkes laufen ab sofort zusammen beim Citymanager und Verwaltungsfachwirt Klaus Hofschröer, der auf viel innovativen Input aus der Bevölkerung setzt. Sein Büro wird ab Mitte Juni im Dahlhok 14 (ehemals Strike/Plagge) zu finden sein. Dort werden zudem auch der VVV Emsbüren und eine Außenstelle der Stadtwerke Schüttorf-Emsbüren einziehen.

„Emsbüren zukunftsfähig gestalten“

Den ersten Anstoß im Rahmen einer Kick-off-Veranstaltung zum Citymanagement gab Bürgermeister Bernhard Overberg, der an die Multiplikatoren aus dem aktiven Gemeindeleben appellierte: „Emsbüren hat viele Stärken, die es zu betonen gilt. Alle sind aufgerufen, ihr Engagement und ihre Ideen in den Citymanagementprozess einzubringen, um unser Emsbüren gemeinsam zukunftsfähig zu gestalten.“

Leben statt Leerstand

Den ersten Aufschlag für Leben statt Leerstand setzte Falk Hassenpflug von der IHK Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim: „Emsbüren ist auf dem richtigen Weg, denn ein lebendiger Ortskern bedeutet auch für alle Ortsteile mehr Lebensqualität und Standortvorteile im Wettbewerb mit anderen Kommunen.“ Kernziele des Citymanagements sind laut Hassenpflug unter anderem eine zielführende und nachhaltig koordinierte Kommunikation zwischen allen Akteuren, eine Bündelung ihrer Kräfte, das Schaffen eines eigenen Profils sowie ein ausgefeiltes Ortsmarketing, verstärkt auch über das Internet.

Starkes Ehrenamt

Ein starkes Ehrenamt ist ein Pfund, mit dem noch immer alle Ortsteile Emsbürens wuchern können. Den ersten Aufbruch stellvertretend für alle engagierten Macher der Gemeinde wagten bei einer Podiumsdiskussion Inge Hopmann vom VVV, Stefan Wolter vom HHG sowie Bernd Drente vom Aktionskreis Leschede. Sie alle begrüßten bei der von Katharina Mehring vom Kommunikationsbüros pro-t-inmoderierten Gesprächsrunde das Citymanagement als große Chance für ein aktives und eng vernetztes Emsbüren, in dem alle an einem Strang ziehen und es an guten Ideen garantiert nicht mangelt.