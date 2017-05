Brand in Flüchtlingsheim in Emsbüren schnell gelöscht MEC öffnen

Noch ungeklärt ist es nach Auskunft de Polizei, wie es zu dem kleinen Brand in der Asylbewerberunterkunft in Emsbüren kommen konnte. Symbolfoto: Polizei

lj Emsbüren. Schnell gelöscht wurde am Sonntagabend , 28. Mai, gegen 22 Uhr ein Brand in einer Flüchtlingsunterkunft in Emsbüren. Niemand kam zu Schaden.