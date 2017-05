Farbenprächtige Frühlingsattraktion Rhododendronblüte im Pfarrgarten Emsbüren

Emsbüren Der historische Pfarrgarten in Emsbüren gilt als ein kleines Stück vom Paradies, seine üppig blühenden Rhododendren sind eine farbenprächtige Frühlingsattraktion.

Der Pfarrer Albert Deitering legte den Pfarrgarten der katholischen Kirchengemeinde St. Andreas um 1840, also in der Hochzeit der englischen Gärten, an und schenkte dem Kirchspiel Emsbüren damit ein einmaliges Naturdenkmal inmitten des Ortskerns. Das 1,5 Hektar große und verwunschen anmutende Areal mit weit mehr als 200 seltenen Baum- und Straucharten ist einer der ältesten und artenreichsten Landschaftsgärten der Region. Die Vielfalt des biologischen Kleinods ist umso eindrucksvoller zur Blütezeit der vielen Rhododendren, die den Pfarrgarten zwischen Ende April und Mitte Juni in ein leuchtendes Farbenmeer verwandeln und die Luft mit ihrem Duft erfüllen.

„Rosenbaum“

Die über 1000 Arten des Rhododendrons mit seinem immergrünen Blattwerk zählen zur Familie der Heidekrautgewächse (Ericaceae). Der Name kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Rosenbaum“. Und tatsächlich muten die geballt auftretenden, eigentlich trichterförmigen Blüten wie große, runde Rosen an. Zumeist betört der blühende Rhododendron das Auge mit facettenreichen Blau- und Violett-Nuancen, aber sein reiches Farbspektrum umfasst auch viele Gelb-, Orange-, Rosa-, Rot- und Weiß-Töne. Im Pfarrgarten in Emsbüren gedeihen die imposanten Pflanzen prächtig, denn sie lieben sauren, humusreichen Boden.

Immer einen Besuch wert

Doch nicht nur zur Blütezeit der Rhododendren ist der Pfarrgarten in Emsbüren einen Besuch wert, denn mit seinem Pflanzenreichtum ist er ein wahres El-Dorado, das auch die Deutsche Dendrologische Gesellschaft e. V. (DDG) längst für sich entdeckt hat.

Die DDG ist eine Vereinigung für Baumkunde. Sie verbindet Menschen und Institutionen, denen Kenntnis und Schutz, Pflanzung und Pflege, Erforschung und Nutzung von Bäumen und Sträuchern ein wichtiges Anliegen sind. Seit 2011 wird die tatkräftig anpackende „Dombautruppe“ der Emsbürener Kirchengemeinde beim Erhalt und der Pflege des idyllischen Naturraums aktiv vom DDG beraten. Die „Dombaugruppe“ hegt und pflegt „ihren“ Garten Eden in Kooperation mit der DDG bis heute ehrenamtlich und vorbildlich.

Sieben Zonen lebendiger Botanik

In den Jahren 2014/2015 wurde der Pfarrgarten mit seinen sieben verschiedenen Zonen lebendiger Botanik komplett restauriert. Er verzaubert mit lauschigen Plätzen, inspiriert durch seine außergewöhnliche Vielfalt und imponiert mit urig in den Himmel gewachsenen, teils exotischen Bäumen wie bspw. einer Schlangenfichte oder den gigantischen Riesenmammutbäumen.

Eine Besichtigung des Pfarrgartens ist im Rahmen einer Gästeführung möglich, die über den VVV Emsbüren gebucht werden kann unter www.vvv-emsbueren.de oder unter Tel.: 05903/935758.