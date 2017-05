Emsbüren. Bei einem Unfall zwischen einem Ackerschlepper und einem Pkw ist in Emsbüren-Bernte eine 55-jährige Frau leicht verletzt worden. Es entstand ein Sachschaden von 10.000 Euro.

Die Pkw-Fahrerin, die aus Bottrop stammt, war am Mittwochabend gegen 20.20 Uhr mit einem Renault Twingo in der Ortschaft Bernte unterwegs, dort überquerte gerade ein Ackerschlepper die Lingener Straße. Dessen 61-jährige Fahrer übersah dabei den Twingo der 55-Jährigen, die in Richtung Lingen unterwegs war.

Der entstandene Schaden wurde durch die Polizei aus Spelle auf etwa 10.000 Euro geschätzt.