Über den Generationenwechsel freuen sich stellvertretend für alle (von links) die „Neuen“ mit Marlen Vollmer und Vivien Bünker sowie die „Altbewährten“ rund um Hildegard Lüken, Gertrud Schmitz und Maria Müller.

Anne Bremenkamp

Emsbüren. Bis zu 44 Jahre lang haben sie im Handumdrehen bis zu 240 Könige eingekleidet. Jetzt übergeben zwölf altbewährte „Garderobieren“ ihr kleidsames Ehrenamt in viele junge Hände.

In der St. Andreas Kirchengemeinde in Emsbüren machen Kleider Könige, wenn die Sternsinger am Dreikönigstag den Segen Gottes zu den Menschen bringen und Geldspenden sammeln für Kinder in den ärmsten Teilen der Welt.Weltweit ist di