Unfallflucht am Donnerstag auf A31 bei Emsbüren: Polizei sucht Zeugen

Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls auf der A31 bei Emsbüren.

dpa

Emsbüren. Die Polizei in Emsbüren sucht Zeugen eines Unfalls, der sich am Donnerstag auf der A 31 ereignet hat.

Den Angaben zufolge war eine 19-jährige Pkw-Fahrerin gegen 17.15 Uhr in ihrem BMW auf der A 31 in Emsbüren in Richtung Oberhausen unterwegs. Sie wechselte auf den Überholfahrstreifen, um ein Wohnmobil zu überholen. Aus bislang unbekannten G