Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Einbruch und einem versuchten Einbruch in Emsbüren.

Emsbüren. Erfolgreich waren Einbrecher in dieser Woche beim Emsbürener Bauhof. Zu einem versuchten Einbruch kam es in der Nacht zu Donnerstag auf dem Gelände eines Fitnesscenters. Die Polizei prüft einen Zusammenhang.

Einbrecher verschafften sich laut Polizei in der Zeit von 15:45 Uhr am Dienstagnachmittag bis 6:15 Uhr am Mittwochmorgen Zutritt zum Gelände des Bauhofs an der Straße "Auf der Haar". Dort entwendeten sie Maschinen im Wert von etwa 4500 Euro