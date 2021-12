Junge Autofahrerin fährt bei Emsbüren in den Gegenverkehr

Auf der Lingener Straße in Emsbüren ist es zu einem Verkehrsunfall mit zwei Schwerverletzten gekommen. (Symbolfoto)

Michael Gründel/CC

Emsbüren. Am Sonntag ist es auf der Lingener Straße in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall gekommen. Eine 20-Jährige Autofahrerin geriet demnach aus bislang unbekannten Gründen in den Gegenverkehr.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 13:50 Uhr. Die junge Fahrerin eines VW Golf sei demnach mit ihrem Fahrzeug auf die linke Fahrspur in den Gegenverkehr geraten und dort mit dem Nissan Primera eine 63-Jährigen zusammen