Springreiter René Tebbel zieht um, bleibt aber in Emsbüren

René Tebbel mit seinen Kindern Maurice und Justine: Die Familie möchte eine neue Pferdesportanlage in Emsbüren bauen.

Stefan Lafrentz

Emsbüren. Der Name René Tebbel steht für hochprofessionellen Pferdesport, die Adresse seiner Hengststation an der Bahnhofstraße in Emsbüren ist gut bekannt. Doch dort ist Platz begrenzt - deshalb soll eine große neue Anlage entstehen.

Als „Markenzeichen für Emsbüren“ mit einer Strahlkraft aufgrund seiner sportlichen Erfolge bezeichnete Bürgermeister Markus Silies den erfolgreichen nationalen und internationalen Springreiter in der Ratssitzung am Mittwochabend. Mit drei d