Weiteres Rind in Emsbüren gerissen: Es war wohl wieder der Wolf

Nachdenklich blickt Frank Forstreuter auf den Kadaver des Kalbs, dass mit hoher Wahrscheinlichkeit von mehreren Wölfen gerissen worden ist.

Wilfried Roggendorf

Emsbüren. In Emsbüren ist am Freitag ein weiteres gerissenes Rinderkalb entdeckt worden. Es gehörte Frank Forstreuter aus Lünne. Er ist sich sicher, dass es wieder Wölfe waren und sagt: "So kann es nicht weiter gehen."

Auf dem Weg zu dem Kadaver muss Forstreuter eine Schranke passieren, die das Sperrgebiet des Luft-Boden-Schießplatzes Nordhorn-Range sichert. "Vorsicht Lebensgefahr" steht auf einem Schild daneben, das vor Blindgängern und Munitionsresten w