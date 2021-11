Die Adventsmärkte in der Gemeinde Emsbüren sind wegen Corona abgesagt.

Angelika Warmuth/dpa

Emsbüren. Die Adventsmärkte in Emsbüren, Elbergen und Leschede werden wegen Corona abgesagt. Dies hat die Gemeinde Emsbüren mitgeteilt.

Geplant waren Adventsmärkte in Emsbüren am ersten Adventswochenende (27. und 28. November), in Elbergen am zweiten Advent (5. Dezember) und am dritten Advent (12. Dezember) in Leschede. "Nach Rücksprache mit allen für die Organisa