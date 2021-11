Die Kartbahn in Emsbüren wird Ende November geschlossen.

Michelle Ritterbusch

Emsbüren. Die Kartbahn in Emsbüren an der Schmiedestraße 14 in Emsbüren wird Ende November geschlossen. Am 7. November gab es auf dem Rundkurs das letzte Rennen.

Wie Rainer Puk, einer der beiden Betreiber der Anlage, auf Anfrage unserer Redaktion weiter mitteilte, findet das ursprünglich am 28. November vorgesehene Rennen nicht mehr statt. Gäste könnten noch bis zum 21. November auf der 830 Meter la