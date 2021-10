Lueg-Gruppe kauft WAS - Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug

Die Verwaltung der Firma WAS befindet sich noch in Wietmarschen, soll aber ebenfalls nach Emsbüren umziehen, wo bereits produziert wird.

Ludger Jungeblut

Emsbüren. Die Lueg-Gruppe mit Sitz in Bochum übernimmt die WAS - Wietmarscher Ambulanz- und Sonderfahrzeug GmbH von dem Unternehmen Norddeutsche Vermögen aus Hamburg. Alle 600 Arbeitsplätze der WAS sollen erhalten bleiben.

Gegenüber unserer Redaktion zeigte sich WAS-Geschäftsführer Andreas Ploeger am Montag hochzufrieden über die Kaufentscheidung des Bochumer Fahrzeugbauers. "Beide Unternehmen passen sehr gut zusammen und können Synergieeffekte nutz