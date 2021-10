Schwerverletzter Mann in Emsbüren aufgefunden

In Spelle hat sich ein junger Mann bei einem mutmaßlichem Fahrradunfall schwere Kopfverletzungen zugezogen (Symbolfoto).

Jörn Martens

Emsbüren. In Emsbüren wurde am Sonntagmorgen ein schwerverletzter Mann aufgefunden. Die Polizei in Spelle bittet nun um Hinweise zu dem Vorfall.

Ein Rettungswagen fand den 23-Jährigen gegen 4.15 Uhr auf dem Radweg auf der Mehringer Straße. Neben dem jungen Mann lag ein Fahrrad, weshalb davon ausgegangen wird, dass er mit selbigem gestürzt ist. Der Mann zog sich dabei schwerste Kopfv