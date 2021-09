Ermittlungen zur blutigen Auseinandersetzung in Emsbüren laufen weiter

Auch Tage nach der blutigen Auseinandersetzung auf den bei der Schleuse Hesselte gelegenen Tagesstellplätzen dauerten die Ermittlungen zum Motiv noch an.

NWM-TV

Emsbüren. Die Ermittlungen im Fall des gewalttätigen Streits zwischen Mitgliedern sogenannter Irischer Landfahrer und dem Betreiber von Camping-Tagesstellplätzen in Emsbüren dauern laut der Staatsanwaltschaft weiter an.

Unterdessen stellte sich heraus, dass der blutige Streit in der Nacht zu Freitag nicht auf dem in der Nähe der Hesselter Schleuse gelegenen Campingplatz Kley an der Gleesener Hauptstraße, sondern im Bereich der benachbarten Tagess