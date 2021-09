Zu einem Großeinsatz von Polizei- und Rettungskräften führten am Donnerstagabend Auseinandersetzungen zwischen irischen Landfahrern und Angestellten des Campingplatzes in Hesselte. Ermittlungen dazu laufen.

Emsbüren. Bei einem Streit zwischen irischen Landfahrern und Angestellten eines Campingplatzes in Emsbüren sind am Donnerstag auch ein Messer und eine Schusswaffe eingesetzt worden. Zwei Personen sind dabei schwer verletzt worden.

Die Spurensuche und die Ermittlungen auf dem Campingplatz in der zu Emsbüren gehörenden Bauernschaft Hesselte laufen auch am Freitag auf Hochtouren. Dennoch ist unklar, was ab Donnerstagabend, 23. September, auf dem am Dortmund-Ems-Kanal ge