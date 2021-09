Kindertagesstätte St. Klara in Emsbüren hat ihre Pforten geöffnet

Die Katholische Kindertagesstätte St. Klara in Emsbüren hat ihre Pforten geöffnet. Die Gäste der Einsegnungsfeier standen Probe auf der noch im Bau befindlichen Arena im Außenbereich.

Anne Bremenkamp

Emsbüren. Gleich doppelt spannende Zeiten haben für 93 „Erstbewohner“ mit ihrem Einzug in die neue Kindertagesstätte St. Klara in Emsbüren begonnen.

Ein besonderes Quartier für ein Miteinander der Generationen entwickelt sich derzeit in unmittelbarer der Nähe zum Haus St. Elisabeth in Emsbüren. Während die Kindertagesstätte St. Klara und damit die nunmehr sechste Kita in der Gemeinde pü