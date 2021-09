Berechtigte Hoffnung auf baldige Genesung ihres an akuter Leukämie erkrankten Vaters Bernhard Dove darf Tochter Karina Dove nach der gut überstandenen Stammzellentransplantation haben.

Familie Dove

Emsbüren. Auf der Suche nach einer Stammzellenspende für ihren Vater Bernhard erfuhr Karina Dove aus Emsbüren enorme Hilfsbereitschaft. Auch der FC Leschede spendete – und just nach der Übergabe gab's eine tolle Nachricht.

Der erlösende Anruf, dass ihr an akuter Leukämie erkrankter Vater Bernhard Dove die Stammzellentransplantation gut überstanden hat, erreichte Karina Dove am Dienstagabend noch auf dem Gelände des FC 47 Leschede in Emsbüren. Lesen