Nur fünf Kandidaten gibt es bei den vier (Samtgemeinde-)Bürgermeisterwahlen in Lengerich, Freren, Emsbüren und Wietmarschen.

Jan Woitas/dpa

Lingen. Vier Bürgermeister werden am 12. September im südlichen Emsland und Wietmarschen gewählt. Eine Wahl zwischen mehreren Kandidaten gibt es dabei in Emsbüren und den Samtgemeinden Freren und Lengerich allerdings nicht.

Damit ist in den vier Kommunen das Wort Wahl im Sinne einer Auswahl zwischen mehreren Kandidaten nur in einem Fall zutreffend. In Freren und Lengerich treten jeweils nur die amtierenden Samtgemeindebürgermeister wieder an; in Emsbüren gibt