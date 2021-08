Ein Bild aus der Zeit vor dem Ausbruch der Krankheit: Bernhard Dove ist an akuter Leukämie erkrankt und auf eine Stammzellenspende angewiesen. Seine Tochter Karina wirbt daher für eine Typisierung.

Familie Dove

Emsbüren. Bernhard Dove ist an akuter Leukämie erkrankt. Seine in Emsbüren lebende Tochter Karina setzt alle Hebel in Bewegung, um einen Stammzellenspender zu finden – und erfährt große die Hilfsbereitschaft in der Region.

Die Diagnose am 6. Juli ist ein Schock für die Familie des in Schüttorf lebenden 69-Jährigen. Erst im vergangenen Jahr ist seine Frau gestorben. Nun ist er selber schwer erkrankt. Sofort wird er ins Universitätskrankenhaus Mü