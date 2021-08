Firma evakuiert: Großeinsatz der Feuerwehr in Emsbüren-Ahlde

Einen Schaumteppich legte die Feuerwehr um das betroffene Fahrzeug, aus dem die brennbare Flüssigkeit ausgelaufen war.

Feuerwehr Emsbüren

Emsbüren. Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften musste die Feuerwehr auf einem Firmengelände im Embürener Industriegebiet anrücken. Dort war eine hoch brennbare Flüssigkeit ausgetreten, sodass kurzzeitig Explosionsgefahr bestand.

Wie Gemeindebrandmeister Marco Lögering berichtete, geschah der Zwischenfall am frühen Nachmittag in einem Unternehmen an der Industriestraße, das Straßenbeläge verarbeitet. Ein Zulieferfahrzeug hatte auf dem Gelände rund 400 bis 500 Liter