Die Feuerwehr war schnell zur Stelle.

Michael Gründel

Emsbüren. Glimpflich ist am Freitagnachmittag ein Feuerwehreinsatz in Emsbüren an der Emsstraße verlaufen. Verletzt wurde niemand.

Warum ein hinter einem Haus gelagertes Altpapier in Brand geriet, ist nach Mitteilung der Polizei noch ungeklärt. Die Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen und 16 Einsatzkräften vor Ort und konnte das Feuer zügig löschen, sodass kein Schaden am