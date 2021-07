Ehrenamtliche bauen Spielplatz in Emsbüren in Eigenregie

Auch Emma freut sich über den neuen Spielplatz in Elbergen, der mit viel Schwung von Ehrenamtlichen gebaut worden ist.

Anne Bremenkamp

Emsbüren. Im Embürener Ortsteil Elbergen hat die Siedlungsgemeinschaft einen neuen Spielplatz in Eigenregie gebaut. 450 Stunden haben sie in die Arbeit gesteckt, am Samstag wird der Spielplatz feierlich eröffnet.

Kinder spielen aus dem gleichen Grund wie Wasser fließt und Vögel fliegen. Im Spiel eignen sich die Kinder die Welt an und im Emsbürener Ortsteil Elbergen haben sie jetzt ganz viel Platz dafür. Eine ganze Siedlungsgemeinschaft zog an e