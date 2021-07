In einem besonderen Maisirrgarten kann man sich ab sofort wieder in Emsbüren-Mehringen vergnügen.

Hulsmeier

Emsbüren. Seit Jahren ist er ein Anziehungspunkt für Familien: der riesige Maisirrgarten an der Mehringer Heide in Emsbüren. Nun hat er wieder geöffnet.

In diesem Jahr steht der Mais-Irrgarten der Familie Hulsmeier in Kooperation mit der AOK Niedersachsen unter dem Motto „Bewegung“, heißt es in einer Mitteilung der AOK. So kann man mit der ganzen Familie auf dem Pfad von Jolinchen