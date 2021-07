Fahrradfahrer nach Unfall in Emsbüren-Gleesen in Lebensgefahr

Die Polizei ermittelt bei dem Unfall in Emsbüren-Gleesen.

Michael Gründel

Emsbüren. In Lebensgefahr schwebt ein 63 Jahre alter Radfahrer aus Herten in NRW nach einem Unfall am Dienstag in Emsbüren-Gleesen.

Der Unfall ereignete sich um kurz nach 11 Uhr auf der L58 in Höhe der Einmündung Am Grünen Revier.Nach Angaben der Polizei war ein 38-jähriger Emsbürener auf seinem Traktor mit Seitenraummäher auf der L58 in Richtung Emsbüren unterwegs. Der