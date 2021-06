In Emsbüren-Leschede ist der Supermarkt Netto an der Bahnhofstraße in der kommenden Woche wieder geöffnet.

Jan Woitas/dpa

Emsbüren. In Emsbüren-Leschede ist der Netto-Supermarkt an der Bahnhofstraße in der kommenden Woche wieder geöffnet. Die Filiale wurde komplett modernisiert.

Wiedereröffnet wird am Dienstag, 6. Juli 2021. In den vergangenen Monaten hat sich in dem Supermarkt einiges getan, nach aufwendigen Bauarbeiten erstrahlt er nun in neuem Glanz. Was wird den Kunden geboten? Laut Netto verfügt der Nahversorg