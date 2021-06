Exhibitionist belästigt an See in Emsbüren drei junge Frauen

Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls in Emsbüren, bei dem sich am Freitagabend, 4. Juni, ein Mann in Emsbüren drei jungen Frauen in exhibitionistischer Weise zeigte.

Friso Gentsch/dpa

Emsbüren. An einem See am Sechs-Sterne-Weg in Emsbüren hat sich bereits am Freitagabend, 4. Juni, ein unbekannter Mann Frauen in exhibitionistischer Weise gezeigt. Das teilte die Polizei jetzt mit.

Lediglich mit einem T-Shirt bekleidet ist der Mann nach Angaben der Polizei gegen 17.50 Uhr mehrmals an den Frauen vorbei gegangen, die am Ufer des Sees saßen. Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser